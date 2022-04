Paderborn sichert sich in Unterzahl einen Punkt

Paderborn

Das Warten auf den dritten Heimsieg dieser Saison und den ersten Dreier zu Hause in diesem Jahr geht weiter. Fußball-Zweitligist SC Paderborn 07 erkämpfte am Sonntag dem Karlsruher SC vor knapp 10.000 Zuschauern in der Benteler-Arena ein 2:2 (1:1).

Von Peter Klute