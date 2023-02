Tobias Müllers Geduld zahlt sich aus

Eine Saison ist lang. Auch wenn es über Monate so scheint, dass man keine Chance auf regelmäßige Einsätze hat, gilt: Aufgeben ist fehl am Platz. Und eins ist auch klar: Wenn die Gelegenheit kommt, muss sie genutzt werden.

Tobias Müller weiß das nur zu genau. In der Hinrunde spielte der Neuzugang aus Magdeburg bei seinem neuen Verein SC Paderborn 07 fast gar keine Rolle, in den ersten beiden Partien der Rückrunde stand er in der Startelf und darf sich große Hoffnungen machen, dass das auch an diesem Samstag in der Auswärtspartie bei Hannover 96 (13 Uhr, Sky) der Fall sein wird.