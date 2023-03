Paderborn verlängert Vertrag mit Abwehrspieler Heuer

Der 1,90 Meter große und knapp 90 Kilogramm schwere „Büffel“ im SCP-Team verlängerte seinen Vertrag. Über die Laufzeit machte der heimische Fußball-Zweitligist keine Angaben.

Heuer kam zur Saison 2021/2022 vom VfL Wolfsburg II nach Ostwestfalen und stand in der vergangenen Spielzeit in 19 Zweitliga-Partien auf dem Rasen. In der laufenden Saison kamen bislang bereits 19 weitere Einsätze dazu. In dieser Spielzeit konnte sich der 23-Jährige auch als Torschütze auszeichnen: In den Heimspielen gegen den SV Sandhausen (3:0), Fortuna Düsseldorf (4:1) und den 1. FC Kaiserslautern (1:0) traf der Abwehrspieler.

„Jannis hat sich im Vergleich zur Vorsaison noch einmal gesteigert und ist von einem Perspektivspieler zu einem stabilen Faktor geworden. Wir freuen uns, dass er uns auch in Zukunft erhalten bleibt“, wird der Geschäftsführer Sport Benjamin Weber in einer Pressemitteilung des Vereins zitiert.

Bereits im Trainingslager in Spanien hatte Weber gegenüber dem WESTFALEN-BLATT deutlich gemacht: „Jannis ist ein sehr wichtiger Spieler für uns und ich werde alles dafür tun, dass wir wichtige Spieler halten.“ Auch Heuer hatte im Januar klare Signale gesendet: „Ich fühle mich hier wohl und bin sehr zufrieden, so wie ich hier gefördert wurde.“