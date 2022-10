Paderborn verliert auch zweites Spitzenspiel

Der SC Paderborn 07 kann (noch) keine Spitzenspiele. Nach dem 1:2 vor vier Wochen gegen Primus SV Darmstadt 98 unterlag der SCP am Sonntag dem Hamburger SV in einer hochklassigen Zweitliga-Partie mit 2:3 (1:2).

Somit beendete der HSV ausgerechnet in Ostwestfalen seine Negativserie, gewann nach vier Pflichtspielen ohne Sieg das Verfolgerduell vor ausverkauftem Haus mit 3:2 (2:1) und baute seine Bilanz beim SCP auf drei Siege in Folge aus. Die auf vier Positionen veränderten Paderborner kassierten zum ersten Mal in dieser Saison drei Gegentore, verpassten den Sprung an die Spitze und fielen auf Rang drei zurück.