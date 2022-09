Paderborn vertraut der eigenen Stärke

Der Titel ist in der 2. Liga nicht so wichtig, weil der zweite Platz auch zum direkten Aufstieg reicht. Und sollte der SCP tatsächlich bis zum Schluss oben mitmischen, dann ist das sicher ein Verdienst der Defensive und der Offensive. Entscheidenden Anteil am Erfolg der Ostwestfalen wird aber die Ersatzbank haben. Je nach Gegner oder Spielphase – Lukas Kwasniok kann umbauen und sich dabei immer auf die Breite seines Kaders verlassen. In Hamburg kam Sirlord Conteh rein und traf. Am Samstag gegen Magdeburg war Marvin Pieringer erstmals der Joker – und wieder einer, der sticht.

