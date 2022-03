Paderborn will beim HSV "Stress machen"

Eine Hauptversammlung ohne kritische Fragen? Die gibt es auch beim SC Paderborn nicht. Am Sonntag musste sich angesichts der guten wirtschaftlichen Bilanz aber nur Manager Fabian Wohlgemuth rechtfertigen.

Ein Trainer am Anschlag: Paderborns Lukas Kwasniok

Zwei Heimsiege in dieser Saison und nur zehn Punkte in der Rückrunde (zum gleichen Zeitpunkt waren es in der Hinrunde schon 18 Zähler) verärgern aber nicht nur die eigenen Anhänger. Wohlgemuth ist mit Rang acht zwar zufrieden („Da gehören wir hin“), wollte die Bilanz 2022 aber auch nicht schönreden: „Wir müssen aufpassen, dass wir die Saison nicht kaputtspielen.“ Trainer Lukas Kwasniok, der seine Corona-Erkrankung mit leichten Symptomen gut überstanden hat, sieht es ähnlich, dem 40-Jährigen gefällt aber die Wortwahl nicht: „Zuletzt war unsere Energie nicht spürbar. Wir belohnen uns zu selten, aber wir können nichts mehr kaputtmachen.“