Paderborn wie im Rausch: 4:1 im Verfolgerduell gegen Düsseldorf

Paderborn

Ganz wichtiger Sieg für den SC Paderborn 07: Im Duell der Verfolger spielten sich die Ostwestfalen in Halbzeit zwei in einen Rausch und schlugen Fortuna Düsseldorf mit 4:1 (1:0). Marvin Pieringer, Jannis Heuer, Florent Muslija und Robert Leipertz trafen für den SCP, der sich damit in der Spitzengruppe der 2. Liga festsetzt.