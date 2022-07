Paderborns Felix Platte: So fit wie noch nie

Top-Stürmer erlebt gerade den besten Saisonstart in seiner Profi-Laufbahn

Paderborn

Zweimal 90 Minuten unverletzt durchgespielt: Für Lukas Kwasniok ist diese eigentlich belanglose Info eine Nachricht von hoher Bedeutung: „Das ist gefühlt eine Premiere in der Profi-Laufbahn von Felix Platte.“ Das stimmt natürlich nicht. Das weiß auch Paderborns Trainer. Der will damit auch auf etwas anderes hinweisen: So fit war der bullige Mittelstürmer des Fußball-Zweitligisten noch nie.

Von Matthias Reichstein