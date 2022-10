Paderborns Jannis Heuer: „Fels in der Brandung“

Da kann der Ex-Paderborner Kai Pröger noch so hoch fliegen: Gegen den bulligen Jannis Heuer hat er in der Luft keine Chance.

Beim Paderborner 3:0-Sieg in Rostock gab es für den 23-Jährigen die Achterbahn der Gefühle in nur 90 Minuten. Erst Bank, dann in der Pause eingewechselt und am Ende mit Lob überschüttet: Der Innenverteidiger war eine der Säulen des Sieges.