Paderborns Jasper van der Werff trainiert wieder

Mit dem Heimspiel gegen den SV Sandhausen startet der SC Paderborn 07 am Sonntag (13.30 Uhr, Sky) in die Englische Woche. Die hat mit dem bereits fast ausverkauften Pokalspiel gegen Werder Bremen am kommenden Mittwoch ihren Höhepunkt und endet mit der Auswärtsaufgabe bei Eintracht Braunschweig.

Nächstes Spiel am Sonntag gegen Sandhausen

Für den SCP geht es im Pokal um viel Geld und in der Liga um wichtige Punkte, für Trainer Lukas Kwasniok liegt der Fokus aber ausschließlich auf dem SV Sandhausen. „Die 2. Liga ist unser tägliches Brot und der Gegner ist eine harte Nuss. Alles andere interessiert mich im Moment nicht“, sagte Kwasniok und blockte alle Fragen in Richtung Werder Bremen ab.

Gemeinsam mit seinem Co-Trainer Eduard Schmidt begann er vielmehr mit der Analyse der auswärts noch sieglosen Gäste aus Sandhausen. Schon jetzt ist dem Coach aber klar, dass er mit Blick auf die kommenden Aufgaben keinen Spieler schonen wird: „Wir spielen mit voller Kapelle, geben Vollgas und wollen uns die nächsten drei Punkte holen.“

Dass seine Elf gegen den Tabellenelften als klarer Favorit in die Partie geht, ist keine überraschende Feststellung. Die Rolle nimmt Kwasniok auch an, warnt aber: „Der 1. FC Magdeburg hatte sich vergangene Woche gegen Sandhausen auch eine ganze Menge ausgerechnet, am Ende holten sie keinen einzigen Punkt.“ Dabei hatte der Aufsteiger aus Sachsen-Anhalt 70 Prozent Ballbesitz, spielte mehr als doppelt so viele Pässe (592:249) und gewann auch noch 60 Prozent der Zweikämpfe.

Innenverteidiger Jasper van der Werff, der nach gutem Saisonbeginn seinen Platz in der Paderborner Startelf verloren hat, stieg nach seiner Rückenverletzung am Dienstagvormittag wieder ins Training ein. Er arbeitete zunächst aber nur individuell und wird erst am Freitag zur Mannschaft zurückkehren. „Bei Jasper sieht alles deutlich besser aus als noch vergangene Woche. Die Verkrampfung konnten wir lösen, jetzt warten wir ab, wie der Rücken auf die höhere Belastung reagiert“, sagte Kwasniok. Auf eine Kernspintomographie verzichtete der SCP diesmal, weil sich van der Werff die Verletzung im Training ohne äußere Einflüsse zugezogen hatte. „Bei Jasper war es kein Unfall, aber auch er wird nicht jünger. Wahrscheinlich war es nur eine falsche Bewegung“, sagte Kwasniok. Ob der 23-Jährige damit auch wieder in den Kader zurückkehrt, will der Coach am Samstag entscheiden.

Über Pokal oder die Englische Woche wollte Kwasniok nicht reden – einen Blick in eine noch fernere Zukunft gestattet der Fußballlehrer dann aber doch. Die Planungen für das Trainingslager der Paderborner während der langen Winterpause gehen in die entscheidende Phase Als mögliche Ziele nannte der Coach Spanien und Portugal, los gehen soll es um den 10. Januar.