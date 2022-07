Paderborns Kampf wird nicht belohnt

Düsseldorf

Erster Dämpfer am 2. Spieltag: Der SC Paderborn unterlag am Freitagabend in einem guten Zweitligaspiel bei der Düsseldorfer Fortuna mit 1:2 (1:2). Für den SCP glich Felix Platte zwischenzeitlich aus, das reichte aber nicht. Der Kampf der Ostwestfalen wurde nicht belohnt.

Von Matthias Reichstein