Paderborns neuer Sport-Geschäftsführer Benjamin Weber: „Ich werde auch Chef sein müssen“

Benjamin Weber ist angekommen. Fußball-Zeitligist SC Paderborn 07 stellte am Freitag seinen neuen Geschäftsführer Sport vor, der seit dem vergangenen Montag, 2. Januar, im Amt ist.

„Benni Weber, hi, freut mich.“ Als der 39-Jährige den Medienraum in der Arena betrat, begrüßte er jeden persönlich. Offen und sympathisch gab sich der gebürtige Hesse und erklärte alsbald, warum sein neuer Verein und er so gut zueinander passen: „Der SC Paderborn 07 ist rechtschaffen, zielstrebig, ehrlich und innovativ. Diese Werte sind auch meine. Ich habe schon beim ersten Gespräch mit den Verantwortlichen eine gewisse Fügung gespürt.“