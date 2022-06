Paderborns Neuzugang Klaas droht lange Pause

Neuzugang Sebastian Klaas musste am Samstag im Spiel gegen den OWL-Nachbarn Verl stark humpelnd den Platz verlassen. Am Sonntag konnte sich Klaas nur an Krücken fortbewegen. Das Wort „Kreuzbandriss“ sprach zwar niemand aus, Trainer Lukas Kwasniok wurde aber dennoch sehr deutlich: „Wir müssen mit dem Schlimmsten rechnen.“

