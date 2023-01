Paderborns Präsident Sagel ist zuversichtlich

Roldán

Mit viel Zuversicht geht Paderborns-Präsident Thomas Sagel in die Rückrunde. „Wir wollen unsere Chancen ergreifen und oben angreifen. Was ich bisher hier im Trainingslager gesehen habe, stimmt mich zuversichtlich. Es geht in die richtige Richtung.“

Von Matthias Reichstein