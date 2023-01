Paderborns Sportchef Weber spricht Machtwort: „Schallenberg bleibt“

SCP will im Winter keinen Leistungsträger abgeben

Paderborn

Fußball-Zweitligist SC Paderborn 07 wird aktuell keinen Spieler abgeben. Das machte am Freitag (20. Januar) Manager Benjamin Weber deutlich: „Ron Schallenberg und andere Leistungsträger stehen in diesem Winter nicht zum Verkauf. Gemeinsam haben wir in der Rückrunde große Ziele mit unserem Team. Ron ist dabei ein wichtiger Bestandteil“.