Paderborns Srbeny im Kader

Für ihn muss Richmond Tachie seinen Platz im Aufgebot räumen. Mit diesen Änderungen tritt der SC Paderborn 07 am Samstag bei Hannover 96 an. Ob diese Wechsel auch Auswirkungen auf die Startelf haben, ließ Trainer Lukas Kwasniok offen.

Mit dem 4:1-Erfolg über die Fortunen konnte der SCP vor einer Woche den Vorsprung auf einen Verfolger erheblich ausbauen. In Hannover ist die Konstellation ähnlich. Kwasniok will den 90 Minuten dennoch nicht zu viel Bedeutung beimessen: „Hannover ist bei der Qualität immer in der Lage, fünf, sechs oder sieben Spiele in Folge zu gewinnen. Dann wären sie sofort wieder dran. Deshalb bleibt der Verein für mich ein ein Aufstiegskandidat, egal wie das Spiel ausgeht.“

Das Ergebnis wird Ron-Robert Zieler nicht egal sein. Der Schlussmann und Weltmeister von 2014, der am Sonntag 34 Jahre alt wird, macht gegen den SCP sein 300. Spiel als Hannover-Profi. Seine Bilanz gegen Paderborn ist allerdings schlecht. Viermal hütete er das Tor, viermal verlor er und kassierte dabei elf Gegentreffer. Unvergessen: Das Siegtor von Moritz Stoppelkamp vor bald neun Jahren aus 82,3 Metern und der damit verbundene Sprung des SCP auf Platz eins in Liga eins.

So könnte der SCP spielen

Huth - Heuer, Müller, Humphreys - Schallenberg, Klefisch - Hoffmeier, Leipertz, Muslija, Obermair - Pieringer