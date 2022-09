Paderborns Torwart Jannik Huth kehrt zurück

„Jannik hat am Donnerstag normal trainiert und es spricht momentan nichts dagegen, dass er am Wochenende im Tor steht“, sagte Trainer Lukas Kwasniok am Freitagmorgen auf der Pressekonferenz. Huth hatte sich vor dem Spiel am vergangenen Samstag gegen Jahn Regensburg (3:0) beim Aufwärmen an den Adduktoren verletzt und war von Leopold Zingerle vertreten worden.

