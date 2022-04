Paderborns Trainer Kwasniok hat sich impfen lassen

Die Vorschau auf das Heimspiel am Sonntag gegen Hannover 96 (So., 13.30 Uhr) war abgehakt, da sorgte Paderborns Trainer Lukas Kwasniok für die Nachricht des Tages. „Ich habe in den vergangenen Wochen meinen Immunisierungsstatus geändert“, erklärte Kwasniok in der Pressekonferenz am Freitag.

Es war seine Antwort auf die Frage nach dem Planungsstand der Vorbereitung auf die neue Saison und das Trainingslager in den USA . Um den 5. Juni herum soll Trainingsauftakt sein, am 9. Juni hebt der SCP ab und der Trainer ist mit an Bord. Dafür musste er sich impfen lassen, denn die Einreisebestimmungen der Vereinigten Staaten von Amerika besagen, dass Ungeimpfte nicht ins Land dürfen.

„Alles, was ich tue, tue ich für meine Familie und meine Mannschaft. Ich habe mich in den vergangenen Monaten den Gremien gegenüber im November und auch im Januar klar positioniert. Wenn ich aufgrund einer freiheitlichen Entscheidung Restriktionen hinnehmen musste, habe ich das in Kauf genommen, aber ich habe nie an meiner Arbeitsfähigkeit zweifeln müssen“, sagte Kwasniok und begründete seine Umkehr so: „Für mich war immer klar, dass ich meine Mannschaft nicht im Stich lasse, weil ich als Chefcoach Teil der Gruppe bin. Ich hatte nie Angst vor der Impfung oder einer Infektion. Ich habe freiwillig entschieden, es nicht zu tun, und jetzt freiwillig entschieden, dass ich bei der Mannschaft sein möchte. Das ist für mich der normalste Weg und deshalb sehe ich mich jetzt auch nicht als Helden. Das Trainingslager wird ein Highlight, auf das wir uns alle sehr freuen.“

„ Seine Entscheidung, sich impfen zu lassen, begrüße ich sehr. “ Thomas Sagel

Seine Einstellung habe sich dadurch nicht geändert, betonte der 40-Jährige, der Ende März an Corona erkrankt war. Kwasniok hatte immer betont, dass er sich als gesetzestreuer Bürger auch impfen lassen würde, wenn es eine Impfpflicht in Deutschland gebe.

SCP-Präsident Thomas Sagel sprach von einer „freudigen Nachricht“ und brach vor allem sportlich eine Lanze für Kwasniok: „Seine Entscheidung, sich impfen zu lassen, begrüße ich sehr. Er ist ein junger Trainer, der aus der 3. Liga kam und bei uns einen hervorragenden Job macht. Mannschaft und Spieler entwickeln sich toll, da können wir uns wirklich nicht beschweren. Wir haben noch viel vor und der Trainer hat bisher alles richtig gemacht. “ Die Frage, ob der Verein Konsequenzen gezogen hätte, wenn Kwasniok nicht mit ins Trainingslager hätte fahren dürfen, stelle sich nicht. Fakt ist aber, dass es intern immer mal wieder Konflikte gegeben hat, vor allem, als die Ergebnisse ausblieben.

Ein Kommentar von Peter Klute Foto: Man muss die Einstellung von Lukas Kwasniok zur Impfthematik nicht teilen, aber er hat seine Meinung immer klar kundgetan. Das ist auch jetzt der Fall. Ein Befürworter sei er nach wie vor nicht und habe sich nur deshalb impfen lassen, um seine Mannschaft nicht im Stich zu lassen. Das hätte er als Ungeimpfter im Trainingslager in den USA tun müssen. Ob er dadurch seinen Job riskiert hätte, ist Spekulation. Bewertet man die erste Saison des Trainers beim SC Paderborn 07 rein sportlich, gibt es wenig zu kritisieren. Der SCP lebte stets sorgenfrei und das trotz hochkarätiger Abgänge. ...

Das taten sie bislang meistens in der Benteler-Arena. Umso größer ist die Sehnsucht nach dem dritten Heimsieg in dieser Saison. „Es wird Zeit, dass wir uns für die Spielleistung und die Fans für ihre dauerhafte Unterstützung belohnen. Wir wollen endlich auch mal wieder nach einem Heimspiel feiern“, sagte Kwasniok. Personell sieht es nach einer „extrem guten Trainingswoche“ fast perfekt aus, neben dem gesperrten Uwe Hünemeier könnte mit Jasper van der Werff (Magen-Darm-Grippe) allerdings ein zweiter Innenverteidiger ausfallen. „Das wird eng, aber wir werden schon etwas zaubern“, sagte Kwasniok. 8000 Zuschauer werden erwartet, davon 1800 aus Hannover.

So könnte der SCP spielen:

Huth - Yalcin, Annaou, Correia (Heuer), Justvan - Schuster, Schallenberg, Klement - Pröger, Srbeny, Muslija