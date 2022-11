Kwasniok zwischen Enttäuschung und Wut

Dem SC Paderborn 07 geht zum Ende der Hinrunde etwas die Puste aus. Das 0:3 (0:1) am Samstag nach der schwächsten Saisonleistung war die erste Niederlage beim 1. FC Heidenheim, die zweite Pleite infolge und die fünfte in dieser Saison. Gleichzeitig war es die höchste. Heidenheim überholte den SCP und sprang auf Rang drei.

Ein Vulkan bricht aus: Trainer Lukas Kwasniok war richtig sauer über den Auftritt seiner Mannschaft in Heidenheim.

Die anschließende Gemütslage der beiden Trainer hätte unterschiedlicher nicht sein können. „Wir haben eine überragende Leistung gezeigt“, lobte Heidenheims Frank Schmidt seine Mannschaft. Sein Gegenüber Lukas Kwasniok war einfach nur bedient: „Ich bin enttäuscht und auch schon wütend, war in der Halbzeit zum ersten Mal richtig laut. Wir wussten, was auf uns zukommt und haben nicht dagegengehalten. Heidenheim hat uns aufgefressen und weggehaucht. Wir haben heute gesehen, dass wir keine Spitzenmannschaft sind, auch wenn uns das in den Mund gelegt wird.“