Paderborns TV-Premiere

Paderborn

Der SC Paderborn 07 live und in voller Länge im Free-TV: Das gab es in dieser Saison noch nicht, ändert sich aber am Samstag. Wenn der heimische Fußball-Zweitligist beim FC St. Pauli antritt, überträgt nicht nur der Bezahlsender Sky in voller Länge, die Partie wird auch bei Sport 1 ausgestrahlt. Anstoß am Millerntor ist um 20.30 Uhr.

Von Matthias Reichstein