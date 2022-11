Paderborns Uwe Hünemeier: „Jedes weitere Jahr wäre ein Bonus“

Paderborn

„In der Saisonplanung“, so gibt Paderborns Trainer Lukas Kwasniok zu, war Uwe Hünemeier „nur für den Notfall vorgesehen.“ Dieser ist nun schon an mehr als der Hälfte der ersten 14 Zweitliga-Spieltage eingetreten. Der 36-Jährige in Diensten des SC Paderborn kommt auf acht Einsätze, davon vier in der Startelf.

Von Peter Klute