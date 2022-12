Paderborns Wohlgemuth auf der Liste beim VfB?

Der Parkplatz des Sportdirektors blieb am Tag nach dem Aus von Sven Mislintat beim VfB Stuttgart verwaist – und bei der Frage nach dem Trainer gibt es keine Antwort und nur Gerüchte über Bruno Labbadia. Der schwäbische Traditionsverein steht in dieser Adventszeit mal wieder vor spannenden und richtungsweisenden Tagen. Auch ein Paderborner soll eine Rolle spielen.

Die Entscheidungen von Vorstandschef Alexander Wehrle müssen sitzen, soll die Saison nach 2016 und 2019 nicht zum dritten Mal in wenigen Jahren mit dem Abstieg aus der Bundesliga enden.

Der in der Liga sowie in Stuttgart bekannte Labbadia soll Trainer-Topkandidat für die Mission Klassenerhalt sein, wie mehrere Medien berichteten. Offiziell war am Donnerstagmittag aber auch das angebliche Interesse des VfB am 56-jährigen Ex-Arminen nicht.

In Sachen Mislintat-Nachfolger führt laut „Bild“-Zeitung die Spur in die 2. Liga nach Paderborn. SCP-Geschäftsführer Sport Fabian Wohlgemuth, der Labbadia aus gemeinsamen Tagen beim VfL Wolfsburg kennt, soll einer von mehreren Kandidaten sein. Der 43-Jährige kam 2020 für Martin Przondziono an die Pader und verlängerte vor einem Jahr seinen Vertrag. Über die Laufzeit machte der Verein damals keine Angabe. Wohlgemuth hatte den nächsten Paderborner Pokalgegner nach der Auslosung als einen „schlafenden Riesen im deutschen Fußball“ bezeichnet, am Donnerstag war er nicht zu erreichen. Präsident Thomas Sagel sagte dem WESTFALEN-BLATT: „Davon weiß ich noch nichts.“

Sagel weiß noch nichts

VfB-Ehrenpräsident Erwin Staudt sprach sich deutlich für neue Impulse von außen im Abstiegskampf aus und ist dagegen, den Weg mit dem früheren Assistenzcoach und bisherigen Interimstrainer Michael Wimmer weiterzugehen. „Es ist wichtig, externe Personen zu holen“, sagte der 74-Jährige . Wichtig sei es, rasch Lösungen zu haben.

Den Namen Labbadia kommentierte Staudt nicht. Den Abschied von Mislintat hält er angesichts der erneuten sportlichen Misere für ein Muss. „Der Verein wird jetzt versuchen, einen adäquaten Nachfolger zu finden, der die Kaderplanung vorantreibt“, sagte Staudt. Eine Einigung mit einem neuen Sportchef soll beim VfB der erste Schritt vor der Trainer-Verpflichtung sein.

Labbadia wohl Trainerfavorit

Dass „riesengroße Herausforderungen“ auf ihn warten, hatte Wehrle schon bei seiner Vorstellung im Ländle im März geahnt. Mit Mislintat ist nun auch das letzte prägende VfB-Gesicht der vergangenen Jahre Geschichte – nach den Abschieden von Thomas Hitzlsperger im Frühjahr und Pellegrino Materrazzo im Herbst.

Das Aus für den Wimmer-Befürworter Mislintat könnte sich auch auf die Trainer-Diskussion auswirken und eine mögliche externe Lösung stärker in den Fokus rücken. Labbadia trug bereits von Dezember 2010 bis Ende August 2013 die VfB-Kleidung. 2011 hatte der gebürtige Darmstädter die Schwaben vor dem Abstieg gerettet. 2012 glückte dem früheren Bundesliga-Stürmer als bisher letztem VfB-Coach die Qualifikation für die Europa League. Dann stagnierte die Entwicklung, nach schwachem Saisonbeginn 2013 kam das Aus.

Als Retter war Labbadia auch bei seiner bislang letzten Bundesliga-Station bei Hertha BSC erfolgreich, dann erfüllte er die hohen Erwartungen in der Hauptstadt aber nicht und musste im Januar 2021 gehen. Ob Labbadia oder nicht – es steht fest, dass die künftigen Führungskräfte in einer sportlich sehr schwierigen Situation einsteigen werden. Mislintat hinterlässt einen Kader, mit dem es an 15 Spieltagen nur zu 14 Punkten reichte.