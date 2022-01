Perfekt: Muslija verstärkt den SC Paderborn 07

Was sich seit Silvester angedeutet hat, ist am zweiten Tag des neuen Jahres perfekt gemacht worden: Der SC Paderborn 07 hat Florent Muslija ablösefrei vom Ligarivalen Hannover 96 verpflichtet.

Der 23-Jährige hat einen Vertrag bis zum 30. Juni 2023 unterschrieben und bekommt die Rückennummer 30. "Florent ist ein Spielgestalter, der über Erfahrung in der Bundesliga und der 2. Bundesliga verfügt. Mit seiner Kreativität erhöht er die Möglichkeiten in unserem Kader. Wir freuen uns darauf, dass Florent in Paderborn neuen Schwung in seine Karriere bringen möchte", heißt Geschäftsführer Sport Fabian Wohlgemuth den Spieler willkommen.

Muslija spielte dreieinhalb Jahre lang für die Niedersachsen, nachdem er 2018 für eine Ablösesumme von 1,4 Millionen Euro vom damaligen Drittligisten Karlsruhe zum damaligen Erstligisten Hannover gewechselt war. Der Rechtsfuß, der fünf Einsätze in der deutschen U20-Nationalmannschaft und sieben im kosovarischen Nationalteam vorzuweisen hat, erzielte für 96 in 81 Pflichtspielen zehn Treffer.