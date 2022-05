Perfekt: Pröger wechselt von Paderborn nach Rostock

Paderborn

Fußball-Zweitligist SC Paderborn 07 war mit seinen Planungen ohnehin schon sehr weit, nach der Fest-Verpflichtung des bisher ausgeliehenen Jasper van der Werff am Donnerstag ist Fabian Wohlgemuth noch entspannter. „Wir haben unsere Hausaufgaben weitgehend gemacht, es gibt aktuell keine personellen Brennpunkte“, sagte der Geschäftsführer Sport am Freitag. Derweil hat Kai Pröger nach dreieinhalb Jahren in Paderborn einen neuen Verein gefunden.

Von Peter Klute