Zwei Ausfälle und vier Fragezeichen

Am Dienstag sah es aus, als hätte Lukas Kwasniok im Auswärtsspiel bei Holstein Kiel (Sa., 13 Uhr, Sky) bis auf Kai Klefisch alle Mann an Bord. Doch als der Trainer des SC Paderborn 07 am Donnerstagmittag mit einem Zettel in der Pressekonferenz erschien, verhieß das nichts Gutes.

„Die personelle Situation hat sich in den vergangenen zwei Tagen dramatisch verändert“, begann Kwasniok seine Ausführungen. Im Einzelnen: Neben Klefisch wird auch Sebastian Klaas definitiv ausfallen. Gerade von einem Kreuzbandriss genesen, muss der Mittelfeldakteur aufgrund einer Oberschenkelverletzung passen. Ob es sich um einen Muskelfaserriss oder eine Zerrung handelt, werden die weiteren Untersuchungen zeigen.

Nach Klefisch fehlt auch Klaas

Neben diesem fehlenden Duo gibt es vor dem Anpfiff an der Ostsee noch eine Reihe von Fragezeichen. Am Mittwoch meldete sich Felix Platte krank, am Donnerstag folgten Jasper van der Werff und Julian Justvan. Zudem zog sich Florent Muslija einen Einriss der Kniegelenkskapsel zu. „Jannis Heuer hat ihn mit seinem Freistoßtor gegen Kaiserslautern herausgefordert. Nach dem Training am Dienstag hat Flo Freistöße geübt und dabei hat es ihn erwischt. Er konnte zwar heute schon wieder alles mitmachen, aber wir müssen abwarten“, sagte Kwasniok.

Erfreulich immerhin: Bashir Humphreys, der zuletzt wegen einer Knöchelverletzung gefehlt hatte, ist wieder voll im Training und einsatzbereit. Gleich wieder von Beginn an? „Der Junge ist 19, ihn muss man auch schützen“, legte sich Kwasniok nicht fest. Ebenso möchte er bis zum Ausfüllen des Spielberichtsbogens nicht verraten, welche der angeschlagenen Spieler am Freitag den Weg nach Kiel angetreten haben und wie seine Startelf aussehen könnte. „Dazu sage ich nix“, gab er sich verschlossen.

Trio meldet sich krank, Muslija angeschlagen

Da ist zum einen die Ungewissheit, ob es der eine oder andere rechtzeitig schafft. Und da ist zum anderen der Gegner, selbst von Verletzungen und Sperren gebeutelt, der überrascht werden soll. Dass ihm der eine oder andere Leistungsträger fehlen könnte, macht Kwasniok keine Sorgen: „Jetzt kann ich das sagen, was viele Trainer schon vor dem ersten Spieltag tun. Wir werden jeden Spieler brauchen. Dann freue ich mich eben auf andere Jungs. Spitzenreiter Darmstadt muss gefühlt jede Woche zwei Spieler ersetzen und gewinnt trotzdem. Das können wir auch.“

Egal mit welcher Formation die Gäste vor 350 mitgereisten Fans antreten werden, Ziel sei der fünfte Sieg im fünften Spiel des Jahres. Dass das kein Selbstläufer werde, liege am Hybrid-Rasen, an den sich sein Team erst gewöhnen müsse, und an der Qualität von Holstein. „Das wird ein Spiel auf Augenhöhe. Sie sind torgefährlich und können jeder Mannschaft wehtun. Da müssen wir die Sinne schärfen. Aber ihr Torverhältnis in den ersten vier Rückrundenspielen von 8:8 zeigt, dass die Kieler an der einen oder anderen Stelle verwundbar sind. Das müssen wir ausnutzen.“

Fünfter Sieg in Folge?

Damit die Serie weitergeht. Vor dem 22. Spieltag stehen die Paderborner als Vierter mit 38 Punkten zwar nicht auf einem Aufstiegsplatz, hatten zu diesem Saisonzeitpunkt in der 2. Liga aber erst ein Mal mehr Zähler auf dem Konto. In der Saison 2011/2012 hatte die Mannschaft unter Trainer Roger Schmidt nach 16 Spielen ohne Niederlage 42 Punkte gesammelt, war aber nur Fünfter. Exakt auf diesem Platz beendete der SCP 07 mit 61 Punkten dann auch die Spielzeit, nachdem er bis zum letzten Spieltag um den Aufstieg mitgemischt hatte. In den beiden Aufstiegsjahren 2014 (35) und 2019 (34) hatten die Paderborner nach 21 Partien weniger Zähler verbucht als aktuell. Vor einem Jahr waren es nach der Hinrunde 27 Punkte (diesmal 26) und vier Spiele später 31. Der Rekord einer Saisonhälfte datiert aus der Saison 2013/2014, als die Ostwestfalen unter Trainer André Breitenreiter in der Rückrunde 39 Punkte holten und mit 62 Punkten als Zweiter direkt aufstiegen. Damals gelangen übrigens auch fünf Siege in Folge.

Ein Rekord, den Paderborn mit einem Dreier in Kiel einstellen und sich weiter oben festsetzen kann. Doch auf die Frage, ob seine Mannschaft ein Aufstiegskandidat und reif für die 1. Liga sei, antwortete Kwasniok: „Fragen Sie mich das vor dem 30. Spieltag noch mal.“