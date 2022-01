Philipp Klement kehrt zum SC Paderborn 07 zurück

Der 29-jährige Linksfuß hatte seine bislang beste Zeit als Fußballprofi im Paderborner Trikot. In der Saison 2018/2019 trug Klement mit 16 Toren in 31 Meisterschaftsspielen entscheidend dazu bei, dass der SCP zum zweiten Mal in der Vereinsgeschichte in die Bundesliga aufsteigen konnte. Insgesamt absolvierte der 1,75-Meter-Mann 53 Pflichtspiele (19 Tore, 14 Vorlagen), ehe er sich im Sommer 2019 für eine Ablösesumme von 2,5 Millionen Euro in Richtung Stuttgart verabschiedete.

Während es im VfB-Dress nie so richtig rund laufen wollte (47 Spiele, 2 Tore, 7 Vorlagen), möchte der Ex-Mainzer in Paderborn an die erfolgreichen alten Zeiten anknüpfen. "Philipp verfügt über große kreative Fähigkeiten, die er in Paderborn auch bereits bewiesen hat. Wir freuen uns sehr, dass er den zweiten Teil der laufenden Saison bei uns absolvieren möchte. Durch seine Rückkehr bekommen wir eine wertvolle zusätzliche Option für unser Offensivspiel", kommentiert Geschäftsführer Sport Fabian Wohlgemuth die Leihe.