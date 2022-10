Pieringer ist verletzt

Mit elf Treffern und fünf Vorbereitungen in nur zwölf Pflichtspielen ist Marvin Pieringer die klare Nummer 1 in der Paderborner Torschützenliste. Vor dem Spiel am Samstag (13 Uhr, Sky) bei Eintracht Braunschweig ist der Einsatz des Torjägers fraglich.

Am Donnerstag trainierte der 23-jährige gar nicht, am Freitag probierte er es individuell, doch die Fragezeichen sind geblieben. „Marvin hat im Pokalspiel gegen Bremen (7:6 n.E.) einen Pferdekuss abbekommen. Ich schaue mir Leistungen im Training noch mal genauer an, die finale Entscheidung treffe ich aber erst am Spieltag“, kündigte Trainer Lukas Kwasniok an.