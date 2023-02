Platte schießt Paderborn auf Platz eins

So war es in der Hinrunde: SCP schlägt den 1. FC Kaiserslautern mit 1:0

So gefällt dem Anhänger des SC Paderborn 07 die Tabelle. Nach vier Spieltagen stand der SCP am 14. August 2022 in der 2. Liga ganz oben, der OWL-Rivale Arminia Bielefeld ganz unten.