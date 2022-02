Der Engländer hatte mal eine Erfolgsformel in seinem Sport so auf den Punkt gebracht: „Triple is funny, Double makes the money!“ Kwasniok „übersetzte“ den Spruch vor dem Heimspiel gegen Erzgebirge Aue (Freitag, 18.30 Uhr/Sky) so: „Um den 16er ist alles schön, aber die Punkte werden im Strafraum verdient.“ Oder noch anders ausgedrückt: Bei aller Spielkontrolle will der Coach eine Mannschaft sehen, die gegen das Schlusslicht zu Abschlüssen kommt und nicht in Schönheit stirbt: „Wir müssen in den entscheidenden Momenten da sein.“

