Ron Schallenberg: „Ich habe keine Erklärung“

„Ich habe keine Erklärung. Wir haben Probleme, das Spiel zu machen. Aber damit sind wir in der 2. Liga nicht allein. Außerdem haben wir auch gegen Mannschaften daheim verloren, die mitgespielt haben“, sagt Ron Schallenberg.

Nur zweimal verließ der SCP in der eigenen Arena als Sieger den Rasen. Einmal beim 3:1 über Herbstmeister FC St. Pauli, das zweite und bislang letzte Mal beim 2:1-Erfolg gegen Schlusslicht FC Ingolstadt. Beim Dreier gegen die Hamburger spielten die Ostwestfalen 83 Minuten in Überzahl. Das schmälert den Erfolg, auch wenn Schallenberg das etwas anders sieht: „Die Hamburger haben uns über 90 Minuten gefordert und gezeigt, wie gut sie als Mannschaft sind.“

Der Erfolg über Ingolstadt liegt sechs Wochen zurück. An diesem 13. Spieltag war der Ex-Paderborner Andre Schubert noch Cheftrainer bei den Schanzern, der SCP rückte nach Saisonsieg Nummer sieben mit 24 Punkten auf Platz drei vor. Was noch niemand ahnte: Es sollte der letzte Erfolg in diesem Jahr sein. Was danach in die falsche Richtung lief, weiß auch Schallenberg nicht: „Es gibt nicht den einen Grund. Wir hatten plötzlich nicht mehr die Qualität in unserem Spiel, waren nicht mehr so zielstrebig, im Passspiel nicht sauber genug. Dazu kamen eine gewisse Müdigkeit und fehlendes Matchglück.“ Aus diesem Puzzle setzt sich die Sieglos-Serie zusammen, die auch im Heimspiel gegen Heidenheim nicht beendet werden konnte. Wobei auch Schallenberg in der Physis der Gäste die Hauptursache sieht: „Heidenheim hat keinen wunderschönen Fußball gespielt. Sie haben uns mit ihrer Laufstärke und Kraft überpowert.“

So wie Schallenberg den Saisonverlauf der Mannschaft wahrnimmt, so bewertet er auch die eigene Leistung. Als einziger Feldspieler verpasste der Mittelfeldspieler keine einzige Zweitligaminute und bewertet das als „großen Vertrauensbeweis vom Trainer“. Schallenberg agierte wochenlang nahezu fehlerfrei und damit auf ganz hohem Niveau. Bis auch bei ihm die Qualität nachließ. Seine einfache wie schlüssige Erklärung: „Nur wenn beim Fußball die Mannschaft glänzt, glänzt auch jeder Einzelne.“

Wie am Samstag: Zunächst war die Gesamtleistung des Teams in Ordnung, die wurde mit zunehmender Spielzeit aber immer schwächer. Dazu passt die Leistungskurve von Schallenberg. Halbzeit eins war ein Schritt nach vorn, Durchgang zwei einer zurück. Im neuen Jahr soll es wieder nur in eine Richtung gehen, davon ist zumindest der 23-Jährige felsenfest überzeugt: „Mit neuer Kraft werden wir den Negativlauf stoppen.“