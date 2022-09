SC Paderborn: Saisondebüt für Zingerle und Müller

Nach dem Abschlusstraining am Freitag klagte Jasper van der Werff über Adduktorenprobleme und wurde am Samstagmorgen aus dem Aufgebot gestrichen. Beim Aufwärmen erwischte es dann auch Stammkeeper Janik Huth (ebenfalls Adduktoren). „Ich hatte schon am Freitag etwas gespürt, aber es ging erst. Beim Spannstoß ist es mir dann reingezogen“, sagte Huth. Für ihn stand Leopold Zingerle zwischen den Pfosten, Moritz Schulze rückte von der Tribüne auf die Bank. Van der Werff wurde von Tobias Müller ersetzt.

Huth und van der Werff drohen wohl keine längeren Pausen, gleiches gilt für die angeschlagenen Maximilian Rohr (Wade) und Dennis Srbeny (Hüfte).

Neuzugang Müller und Zingerle, das waren zwei ganz besondere von insgesamt vier Änderungen in der Paderborner Startelf, denn für beide waren es die ersten Minuten überhaupt in dieser Saison. Zingerle hatte sein letztes Punktspiel am letzten Zweitligaspieltag der Saison 2020/2021 in Würzburg bestritten. „Ich hatte nur 40 Minuten Zeit, das gab es so noch nie und war eine echte Herausforderung“, sagte Zingerle. Im Sommer hatte er sich nach einem neuen Klub umgeschaut, „aber es hat sich nichts ergeben und deshalb bin ich geblieben“.

Debütant Nummer zwei: Leopold Zingerle. Foto: Wilfried Hiegemann

Am Samstag gab es nur Komplimente. „Großes Lob, Leo war ein Stabilitätsgarant, das war hochprofessionell und souverän“, sagte Manager Fabian Wohlgemuth. Konkurrent Huth freute sich mit, Trainer Lukas Kwasniok nahm Müller mit ins Boot und sagte: „Des einen Leid ist des anderen Freud. Beide waren sehr solide.“ Müller hatte von seiner Nominierung am Samstagmorgen erfahren: „Ich habe mich riesig gefreut, dass ich der Mannschaft helfen durfte.“