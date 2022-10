Sandhausen kann sehr weh tun

Dabei gab es zwischen beiden Klubs seit 2008 schon 15 Duelle. Fünf Siege feierte der SCP, sechs der Gast. Die letzte Paderborner Niederlage liegt lange zurück und war eine besonders schmerzhafte: Am 22. August 2016 verlor der SCP mit 1:2 und schied in der ersten Runde des lukrativen DFB-Pokals aus. Ein Jahr zuvor wurde es in der Arena aber noch etwas dunkler: Am 14. August 2015 kassierten die Hausherren ein halbes Dutzend Gegentore und gingen mit 0:6 unter.

