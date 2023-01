Paderborns Außenstürmer Conteh macht Tempo

In der 1. und 2. Liga ist keiner schneller

Sein Power-Antritt ist eine Waffe: Sirlord „Sissi“ Conteh kann die ersten 30 Meter in 3,79 Sekunden laufen. Der Top-Speed von Paderborns Außenstürmer beträgt in dieser Saison äußerst respektable 36,58 km/h. Das ist eine Bestmarke und deshalb gilt: Schneller als Sissi ist in der 2. Liga keiner.