Wenn es schon am Freitag in der 2. Liga die Rückrunde beginnen würde, wären Uwe Hünemeier und eben Heuer im Abwehrzentrum der Ostwestfalen gesetzt. Daran lässt Lukas Kwasniok gar keinen Zweifel. Für Paderborns Trainer ist besonders Heuers defensive Stabilität enorm wichtig: „Jannis ist eine Maschine. Er kann große Räume verteidigen. Wenn er sich darauf fokussiert, ist er für uns Gold wert und wird seinen Platz im Team auch nicht mehr so schnell verlieren.“ Das heißt im Umkehrschluss: Heuer sollte sich seine „Ausflüge“ jenseits der Mittellinie – Standards mal ausgenommen – eher sparen. In Kwasnioks Sprachgebrauch hört sich das dann so an: „Wenn Jannis meint, er könnte mit der Murmel ein bisschen filigran durchs Mittelfeld traben, dann bekommt er ganz schnell wieder einen Platz neben mir auf der Bank.“

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

montags - sonntags informiert