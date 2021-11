SC Paderborn 07 verliert Test in Köln mit 0:4

Köln

Klare Sache in Köln: Paderborns B-Elf verlor am Mittwochnachmittag das Testspiel gegen den 1. FC Köln mit 0:4 (0:2). Die Ostwestfalen waren im Franz-Kremer-Stadion chancenlos und unterlagen auch in der Höhe verdient.

Von Matthias Reichstein