SC Paderborn 07 verpflichtet Kai Klefisch von Viktoria Köln

Fußball Herren 3. Liga 22. Spieltag Saison 2021/2022: FC Viktoria Köln - SC Verl am 22.01.2022 im Sportpark Höhenberg in Köln Kai Klefisch FC Viktoria Köln , links - Mael Corboz SC Verl , rechts DFB Regulations prohibit any use of photographs as image sequences and/or quasi video. Nordrhein-Westfalen Deutschland *** Soccer Men 3 Liga 22 Matchday Season 2021 2022 FC Viktoria Köln SC Verl on 22 01 2022 at Sportpark Höhenberg in Cologne Kai Klefisch FC Viktoria Köln , left Mael Corboz SC Verl , right DFB Regulations prohibit any use of photographs as image sequences and or quasi video Nordrhein Westfalen Germany

Foto: www.imago-images.de