Am vergangenen Wochenende war es der 1. FC Heidenheim, der eine Nacht an der Spitze verbringen durfte. Gleiches durfte diesmal der Hamburger SV erleben. Doch Tabellenführer ist wieder der SC Paderborn und das zum fünften Mal in Folge.

Was beim 1:0 am 12. August in Kaiserslautern begann, fand gegen Kiel (7:2), in St. Pauli (2:2) und nun im Heimspiel-Doppelpack gegen Magdeburg (1:0) und Regensburg (3:0) seine Fortsetzung.