SC Paderborn gewinnt nach Rückstand gegen Hannover 96

Nach 0:1 und 1:2 in mitreißendem Spiel noch 4:2

Paderborn

Hannover 96 bleibt der Lieblingsgegner des SC Paderborn 07. Der SCP gewann am Samstag vor mehr als 11.000 Zuschauern in einem mitreißenden Spiel nach 0:1 und 1:2 noch mit 4:2 (1:2). Für Paderborn war es zweite Dreier im zweiten Heimspiel in dieser Saison, Hannover bleibt weiter sieglos.

Von Peter Klute