SC Paderborn 07 holt Niclas Nadj

Fußball-Zweitligist SC Paderborn 07 hat nach Torwart Pelle Boevink seinen zweiten Winter-Neuzugang präsentiert. Wie der Verein am Mittwoch bekannt gab, wechselt Niclas Nadj mit sofortiger Wirkung vom SC Weiche Flensburg 08 (Tabellensiebter der Regionalliga Nord) an die Pader.

Nadj sei ein „kreativer Mittelfeldspieler mit viel Potenzial“, schreibt der SCP 07 in seiner Pressemitteilung. Der 22-Jährige wird die Rückennummer 40 tragen.

Ausgebildet beim FC St. Pauli

Im Sommer 2009 kam Nadj von Blau-Weiß 96 Schenefeld in den Nachwuchsbereich des FC St. Pauli, wo er bis zum Sommer 2022 ausgebildet wurde. Beim SC Weiche 08 avancierte der 1,78 Meter große offensive Mittelfeldspieler sofort zum Stammspieler und sammelte in der Hinrunde 2022/2023 in 18 Meisterschaftsspielen neun Scorerpunkte (zwei Tore, sieben Vorlagen).

„ Niclas ist spielstark und verfügt über ausgezeichnete Anlagen. “ Benjamin Weber

„Niclas ist spielstark und verfügt über ausgezeichnete Anlagen. Er ist technisch versiert und kann sehr gut zwischen den Linien agieren. Wir werden ihn optimal dabei unterstützen, damit er sich möglichst schnell an das Niveau in der 2. Bundesliga gewöhnt“, wird Geschäftsführer Sport Benjamin Weber in der Meldung zitiert. Nadj wird erstmalig am Freitag in Paderborn trainieren.