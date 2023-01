Paderborn/Karlsruhe

Niederlagenserie beendet. Tür zur Ergebniskrise mit einem Tor geschlossen. Rückrundenstart geglückt. Nach vier Niederlagen in Folge vor der Winterpause hat der SC Paderborn 07 mit dem 1:0-Arbeitssieg am Freitag in Karlsruhe dieses Zeichen gesetzt: Mit dem SCP ist wieder zu rechnen.