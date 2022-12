SC Paderborn: Sebastian Klaas arbeitet nach Kreuzbandriss an Comeback

Der Start beim SCP war verheißungsvoll, Trainer Lukas Kwasniok sprach bei seiner Verpflichtung von „meinem absoluten Wunschspieler“. Nach neun Jahren beim VfL Osnabrück wollte Klaas in Paderborn so richtig durchstarten und den nächsten Schritt in seiner Karriere machen.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

montags - sonntags informiert Digital Premium für Neukunden WB eZeitung

alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

endet automatisch