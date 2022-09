SC Paderborn: Sieg im Test gegen Viktoria Köln

Ausgerechnet gegen sein ehemaliges Team kam Kai Klefisch zum Einsatz. Er hatte wegen eines Wadenbeinbruchs lange Zeit pausieren müssen.

Am Ende stand es gegen den Drittligisten Viktoria Köln 4:1 (2:1). Die Hausherren kamen durch ein Eigentor von Lars Dietz und die Treffer von Paul Donner, Zvonimir Plavcic sowie Richmond Tachie zum Torerfolg.

Cheftrainer Lukas Kwasniok gab vor allem den Reservisten und Nachwuchsspielern Spielpraxis. Im gewohnten 3-5-2-System bildeten die NLZ-Spieler Luis Flörke, Paul Donner und David Stamm die Abwehrreihe. Im zentralen Mittelfeld kam Kai Klefisch an der Seite von Kelvin Ofori und Marco Schuster zu seinem ersten Einsatz im SCP07-Trikot.



Die Gäste erwischten den besseren Start und gingen früh durch Seokju Hong (9.) in Führung. In der Folge übernahmen die Paderborner die Spielkontrolle und kamen zum Ausgleich. Ein missglückter Rückpass von Viktoria-Kapitän Lars Dietz landete im eigenen Tor (15.).

Nach einer knappen halben Stunde traf Donner (29.) nach einem Freistoß von Jonas Carls zum 2:1. Marcel Mehlem hatte kurz danach den dritten Treffer auf dem Fuß, setzte den Ball aber an den Pfosten (34.).

Auch im zweiten Durchgang verzeichneten die Kölner die erste Chance durch Palacios (51.). Die Paderborner Reaktion folgte, und der eingewechselte Plavcic erhöhte nach Vorarbeit von Tachie auf 3:1. In der Schlussphase war es dann Tachie selbst, der einen direkten Freistoß in die Maschen setzte (83.) und damit den Endstand herstellte.

So haben sie gespielt

SC Paderborn 07: Schulze – Flörke, Donner, Stamm – Carls, Ofori, Schuster, Klefisch (69. Wendt), Tachie – Mehlem (74. Czok), Ansah (46. Plavcic).



Viktoria Köln: Bördner, Dietz (46. Altuntas), Buballa, Philipp (46. Klefisch), Palacios, Engelhardt, Heister (69. Sticker), Lankford (69. Aigbekaen), Marseiler (46. Hemcke), Hong, Kubatta (80. Amaniampong).

Tore:

0:1 (9.) Hong

1:1 (15.) Dietz (ET)

2:1 (29.) Donner

3:1 (62.) Plavcic

4:1 (83.) Tachie