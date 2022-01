SC Paderborn siegt beim SC Verl

Im zweiten Vorbereitungsspiel nach der Winterpause hat der SC Paderborn 07 den Drittligisten SC Verl mit 2:0 besiegt. In der Sportclub Arena schossen Dennis Srbeny und Felix Platte die Paderborner zum Sieg.

Felix Platte (rechts, Archivfoto aus einem früheren Spiel) schoss das 2:0 für den SC Paderborn in Verl.

Im Vergleich zum Testspiel am Dienstag beim VfL Wolfsburg (4:5) stellte Chef-Trainer Lukas Kwasniok seine Mannschaft auf drei Positionen um. Robin Yalcin, Uwe Hünemeier und Srbeny rückten für Jonas Carls, Jasper van der Werff und Frederic Ananou in die Mannschaft.

Die Gastgeber erwischten den besseren Start. Kasim Rabihic hatte in der 27. Minute die Führung für die Verler auf dem Fuß, doch sein Schuss landete nur am Außennetz. Der SCP kam in der Folge durch Sven Michel (31. und 33.) und Florent Muslija (34.) zu Gelegenheiten. Die 1:0-Führung fiel fünf Minuten vor dem Halbzeitpfiff, als Srbeny den SCV-Keeper Niclas Thiede überwand.

Im zweiten Abschnitt hatte Muslija zwei Gelegenheiten aus der Distanz (48. und 59.), um die Führung auszubauen. Auf der Gegenseite landeten ein Schussversuch von Rabihic (71.) und ein Kopfball von Ron Berlinski (83.) in den Armen von Jannik Huth. Kurz vor Schluss traf Platte nach Vorarbeit von Prince Owusu zur Entscheidung (86.).

Am morgigen Sonntag bestreitet der SCP sein drittes und letztes Testspiel in der Vorbereitung auf den zweiten Teil der Saison 2021/22. Dann kommt es zum Aufeinandertreffen mit dem Regionalligisten SC Preußen Münster.

SC Verl: Thiede, Baack, Rabihic, Akono, Lach, Stellwagen, Petkov, Schäfer, Lannert, Sapina, Corboz

SC Paderborn 07: Huth – Yalcin, Hünemeier, Heuer (73. Henke), Justvan – Srbeny, Schallenberg, Schuster, Muslija – Platte, Michel (66. Owusu)

Tore: 0:1 (40.) Srbeny;

0:2 (86.) Platte

Schiedsrichter: Timo Gansloweit.