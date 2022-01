SC Paderborn tagt zum ersten Mal unter freiem Himmel

Die bereits zweimal wegen der Corona-pandemie abgesagte Mitgliederversammlung des Fußball-Zweitligisten SC Paderborn 07 soll nun - wie bereits im November berichtet - am 27. März unter freiem Himmel stattfinden.

Versammlung in der Benteler-Arena am 27. März

Die Benteler-Arena wird am 27. März Schauplatz der ersten SCP-Jahreshauptversammlung unter freiem Himmel.

Die Veranstaltung in der 15.000 Zuschauer fassenden Benteler-Arena beginnt um 10 Uhr, der Einlass ist ab 8.30 Uhr möglich. Auf der Tagesordnung stehen neben Berichten des Vorstandes, Aufsichtsrates und der Abteilungen unter anderem Wahlen des Aufsichtsrates und des Ehrenrates.

Der Zutritt zu der Mitgliederversammlung erfolgt gemäß der zum Veranstaltungszeitpunkt geltenden Corona-Vorgaben. Hierzu erhalten alle Mitglieder des SCP am 23. März ein gesondertes Informationsschreiben. Eine persönliche Anmeldung zur Versammlung ist bis zum 18. März möglich.

Rees hofft auf zahlreiches Erscheinen

„Wir freuen uns, dass wir nach zweimaliger Verschiebung den neuen Termin unter freiem Himmel stattfinden lassen können. Nun hoffen wir auf zahlreiches Erscheinen unserer Mitglieder“, erklärt der Aufsichtsratsvorsitzende Stefan Rees.

Ursprünglich sollte die Versammlung am 13. Dezember 2021 stattfinden. Musste dann aber wegen der Pandemie erneut abgesagt werden. Damals sollte dem Mitglieder auch der neue Präsident Thomas Sagel präsentiert werden. Am 10. November hatte der Aufsichtsrat des SCP das neue Präsidium berufen und damit auf die seit längerer Zeit feststehenden Rücktritte von Präsident Elmar Volkmann und Vize Dr. Rüdiger Völkel reagiert.



Sagel folgte auf Volkmann

Thomas Sagel übernahm das Amt des Präsidenten, an seiner Seite stehen Dr. Carsten Linnemann und Ralph-Jörg Wezorke als Vizepräsidenten. Dass das Amt übernehmen soll, hatte diese Zeitung bereits Mitte Oktober berichtet.

„Wir freuen uns sehr über die Berufung in das Präsidium. Gemeinsam mit unseren Mitstreitern haben wir nach dem Tod unseres langjährigen Präsidenten Wilfried Finke den bestens ausgestatteten Verein zukunftsfähig aufgestellt. Insofern markiert die aktuelle personelle Veränderung keine Zeitenwende. Wir wollen den erfolgreichen Weg der jüngeren Vergangenheit fortsetzen“, wurde Sagel, der in der Saison 1985/1986 für den damaligen TuS Paderborn Neuhaus im Hermann-Löns-Stadion spielte, in der Pressemitteilung des Vereins zitiert. Volkmann und Völkel würden dem Verein weiterhin mit Rat und Tat zur Seite stehen.

Doch zu geplanten Vorstellung der neuen Führung kam es am 13. Dezember nicht. „Wir haben uns die Entscheidung nicht leicht gemacht, allerdings lassen uns die sprunghaft ansteigenden Werte im Zuge der Corona-Pandemie keine andere Wahl“, begründete Rees. Das soll nun am 27. März nachgeholt werden.