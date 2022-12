SC Paderborn gewinnt Testspiel gegen Hannover 96

Mit vier Niederlagen in Folge hatte sich Fußball-Zweitligist SC Paderborn 07 in die lange Winterpause verabschiedet. Zum Auftakt der Vorbereitung auf die Rückrunde verbuchte der SCP gleich einen Sieg. Den Treffer erzielte Sirlord Conteh.

Trainer Lukas Kwasniok war zufrieden: „Jeder Erfolg tut gut. Wir haben nach den drei Wochen Pause nicht alles verlernt und hatten Vorteile in der ersten Hälfte. Da mussten wir das zweite oder dritte Tor nachlegen. Aber wir haben auch so gut wie nichts zugelassen. Insgesamt war deshalb alles in Ordnung.“

Das Ergebnis passte, auch wenn die Chancenverwertung besser sein konnte. Der SCP präsentierte sich allerdings auch in der Rückwärtsbewegung wesentlich konzentrierter. Das stellte Kwasniok ebenfalls heraus: „So ungefähr hatte ich mir den Ablauf vorgestellt. In der ersten Hälfte haben wir intensiv mit und gegen den Ball gearbeitet. Wenn der Gegner in der Pause dann zehnmal wechselt, muss man sich ganz zwangsläufig auf das Verteidigen der eigenen Hälfte fokussieren. Dieses Element hatten wir in der Vorrunde nicht so im Fokus. Das trainieren wir nun verstärkt und dafür sind auch Testspiele da.“

Offensiv auffällig waren Dennis Srbeny und Sirlord Conteh. Sie verzeichneten bereits in der Anfangsphase zwei gute Abschlüsse (4./5.), Conteh hatte nach Zuspiel von Marvin Pieringer (17.) früh die Führung auf dem Fuß. Das holte der 26-Jährige in Minute 38 nach: Auf Zuspiel von Srbeny schob Conteh den Ball zum 1:0 ein. Vier Minuten später war Srbeny erneut der Zuspieler, Conteh der Abnehmer – doch diesmal traf der gebürtige Hamburger das Tor nicht. Einmal standen sich die beiden auch im Weg: Zwei Minuten vor der Pause zog Srbeny ab, traf aber nicht ins Tor, sondern seinen Teamkollegen. Das war schade, insgesamt gab‘s für diese starke erste Hälfte aber auch Lob von Kwasniok: „Wir haben vorne viele Jungs mit Qualität. Jeder hat in den Tests wieder die Chance zu zeigen, dass er in die Startelf gehört. Heute haben die beiden Werbung für sich gemacht.“

Im zweiten Abschnitt tat sich nicht mehr viel. Hannover machte mit einer fast komplett neuen Elf mehr Druck. Die beste Chance (59.) hatte wieder Paderborn. Erneut war Srbeny der Vorbereiter und Conteh der Vollstrecker: Das vermeintliche 2:0 zählte aber nicht, Conteh stand im Abseits.

Kai Klefisch deutet erneut sein großes Potenzial an

Mit Kai Klefisch verdiente sich am Freitag noch ein dritter SCPer eine gute Note. Der lange verletzte Neuzugang von Viktoria Köln (Wadenbeinbruch, Bänderriss im Sprunggelenk) kam bei den Profis in der Hinrunde noch gar nicht zum Einsatz, deutete aber gegen Hannover erneut sein großes Potenzial an. „Wir wollten Kai in der Vorrunde nicht verheizen, obwohl wir uns seine Elemente im Spiel gewünscht hätten“, sagte Kwasniok und wurde dann konkret: „Kai ist ein Spieldominator. Er zieht die Bälle an, weil er seine fußballerischen Qualitäten kennt. Wenn er die richtig kanalisiert, ist er für uns Gold wert.“

So ein Spielertyp hätte dem SCP in der erfolglosen Vorrunden-Schlussphase gut getan, aber Kwasniok verzichtete – wie erwähnt – ganz bewusst auf den 23-Jährigen und ergänzte: „Kai aufzustellen, wenn er nicht bei 100 Prozent ist, hätte ihn nur in eine negative Schublade gebracht. Das wollten wir nicht. Da sind wir geduldig geblieben – vielleicht auch auf Kosten des einen oder anderen Spiels.“

Der SC Paderborn testet gegen Hannover 96. Mit dabei: der Paderborner Marvin Pieringer (Mitte). Foto: Oliver Schwabe

Der SC Paderborn war am Montag nach drei Wochen Pause ins Training gestartet. Ab dem 18. Dezember hat die Mannschaft noch mal frei, bevor es am 3. Januar mit der Vorbereitung auf die Rückrunde losgeht, die am 27. Januar beim Karlsruher SC startet.

Nach dem Spiel gegen Hannover sind noch fünf Testspiele terminiert, zwei weitere sollen im Trainingslager in Spanien (9. bis 18. Januar) folgen. Am Samstag (10. November) spielt der SCP nicht öffentlich gegen den Drittligisten VfL Osnabrück.

SC Paderborn 07 - Hannover 96: So spielten sie

SC Paderborn 07: Zingerle - Müller, Rohr, Gryszkiewicz (72. Stamm) - Justvan, Klefisch, Schallenberg, Srbeny, Obermair - Conteh, Pieringer (46. Ansah).

Hannover 96: Zieler (46. Weinkauf), Celebi (46. Neumann), Arrey Mbi (46. Kunze), Besuschkow (46. Schaub), Leopold (46. Nielsen), Weydandt (46. Köhn), Ernst (46. Dehm), Muroya (46. Moustier), Börner (46. Tresoldi), Lührs (46. Kranjc), Momuluh (46. Kerk).

Tor: 1:0 Conteh (38.)