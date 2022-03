SC Paderborn verschenkt 1907 Freikarten an medizinisches Personal

Der SC Paderborn 07 dankt dem medizinischen Personal in der Region für die geleistete Arbeit mit einer Freikartenaktion: Zum Heimspiel gegen den Karlsruher SC am Sonntag, 10. April (13.30 Uhr, Benteler-Arena), stellt der SCP nach eigenen Angaben 1907 Tickets zur Verfügung.

Diese Aktion sei als Dankeschön "für den überragend wichtigen und engagierten Einsatz, insbesondere im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie" zu verstehen.

Das Angebot richte sich an Krankenhäuser, Arztpraxen, Apotheken, Testzentren, Impfzentren, Pflegeeinrichtungen, Hilfsorganisationen und weitere Institutionen, die sich besonders stark für das Gesundheitswesen in der Gesellschaft engagierten, heißt es. Die Bestellung von bis zu 50 Tickets (bis zu 25 Stehplätze und bis zu 25 Sitzplätze) pro Einrichtung kann bis Montag, 4. April, über das entsprechende Formular erfolgen.

"Unsere Aktion richtet sich an alle, die sich in Ausübung ihres Berufs oder ehrenamtlich aufopferungsvoll für das gesundheitliche Wohl ihrer Mitmenschen einsetzen. Dieser Dank geht auch über das in der Corona-Zeit gezeigte Engagement hinaus. Gerade in der jüngeren Vergangenheit waren enorme Anstrengungen erforderlich, um die gesellschaftlichen Herausforderungen zu bewältigen", sagt SCP-Geschäftsführer Martin Hornberger.