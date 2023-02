Zwei späte Tore beenden den Pokaltraum

Der SC Paderborn 07 hat seine dritte Teilnahme am Viertelfinale des DFB-Pokals und eine zusätzliche Einnahme von 1,7 Millionen Euro verpasst. Die Ostwestfalen unterlagen am Dienstagabend dem VfB Stuttgart nach einer 1:0-Führung durch zwei späte Tore noch mit 1:2 (1:0).

„So spät zu verlieren, ist bitter, aber bei 17 Ecken für den Gegner kann auch mal eine zu einem Tor führen. Das Ergebnis ist verdient, auch wenn wir gut verteidigt haben“, sagte Kapitän Ron Schallenberg. So sah es auch Trainer Lukas Kwasniok: „Ich habe vorher von einer magischen Nacht gesprochen, aber es wurde eine tragische Nacht. Dennoch muss man sagen, dass der VfB heute eine Klasse besser war als wir. Stuttgart wird die Liga sicher halten und war deutlich stärker als in der letzten Runde Werder Bremen. Für uns war es ein Überlebenskampf, den wir leider nicht überlebt haben.“

Der SCP hatte bisher zweimal im Viertelfinale gestanden, war 2018 am FC Bayern München (0:6) und ein Jahr später am Hamburger SV (0:2) gescheitert. Mit Stuttgart war es das dritte Pokalduell. Die ersten beiden liegen schon mehr als 10 Jahre zurück, zweimal hieß der Gewinner VfB. 2002 gab es im Hermann-Löns-Stadion ein 4:1, 2007 siegte der amtierende Deutsche Meister daheim durch ein Tor von Mario Gomez mit 3:2 nach Verlängerung.

Vor 15.000 Zuschauern in der ausverkauften Paderborner Arena gab es diesmal für den SCP neben dem Wiedersehen mit dem ehemaligen Sport-Geschäftsführer Fabian Wohlgemuth auch ein Treffen mit zwei ehemaligen Paderborner Spielern: Chris Führich und Luca Pfeiffer. Führich stand in der Startelf der Schwaben, Pfeiffer saß wie die beiden schwäbischen Last-Minute-Verpflichtungen dieses Winters, Genki Haraguchi und Gil Dias, zunächst auf der Bank. Angreifer Silas musste verletzt passen.

Die Partie begann mit einem Paukenschlag. In der vierten Minute unterlief Konstantinos Mavropanos ein spektakuläres Eigentor. Er wollte zu Torwart Florian Müller zurückspielen, doch der stand neben seinem Gehäuse und die Kugel flog über die Linie. Ein dicker Patzer des Griechen. „Wir haben drei Tore geschossen. Das zeugt von Torgefahr“, nahm es Trainer Bruno Labbadia später mit Humor. In der 10. Minute scheiterte Serhou Guirassy auf der Gegenseite per Freistoß an Jannik Huth.

Paderborn war nach der Führung zu passiv, ließ sich zurückdrängen, gab die Bälle zu schnell wieder her und kam nur selten nach vorne. Aber auch der VfB wurde trotz viel Ballbesitz selten gefährlich. „Wir müssen zu unserem Spiel finden, die Führung ist glücklich“, sagte Paderborns Präsident Thomas Sagel in der Pause am Sky-Mikrofon. Null Ecken und kein eigener Torschuss sprachen für sich. Dennoch stand es 1:0.

Doch auch nach dem Wechsel gab es für die Hausherren selten Entlastung. Nach 70 Minuten stand es nach Ecken 0:14, aber nach Toren beinahe 2:0. Robert Leipertz bediente den gerade eingewechselten Felix Platte, doch dessen Direktabnahme flog weit über die Latte. Guirassy verpasste das 1:1 (76.). Das besorgte dann der neu gekommene Gil Dias mit einem Traumtor in den Winkel (86.). Spät, aber natürlich nicht unverdient. Doch es kam noch schlimmer für den Außenseiter. In der letzten Minute der Nachspielzeit köpfte Guirassy die 17. Ecke zum Sieg ein.

Für Labbadia war es dennoch kein glücklicher Sieg: „Auch wenn uns die Präzision gefehlt hat, wir hatten 17:0-Ecken und 25:1-Torschüsse.“

SCP spielt Freitag in der Liga gegen Fortuna Düsseldorf

Für den SCP geht es in der Liga bereits am Freitag mit dem Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf weiter, so dass Kwasniok trotz des Ausscheidens froh war, dass es keine Verlängerung gegeben hatte: „Die hätte uns in den Beinen gesteckt.“

Der VfB hat am Sonntag den SV Werder Bremen zu Gast. Bremen war in der 2. Runde nach Elfmeterschießen an Paderborn gescheitert. Stuttgart hatte Zweitliga-Kellerkind Arminia Bielefeld mit 6:0 abgefertigt.

In der nächsten Runde (4./5. April) ist nur noch Stuttgart dabei.

15.000 Zuschauer im ausverkauften Stadion

SC Paderborn 07: Huth - Heuer, Hünemeier, Humphreys - Hoffmeier, Schallenberg, Rohr (57. Klefisch), Obermair - Justvan (68. Justvan), Pieringer (57. Conteh), Leipertz (84. Muslija)

VfB Stuttgart: Müller - Anton (82. Stenzel), Mavropanos, Ito, Vagnoman (46. Haraguchi) - Karazor - Nartey , Endo - Perea Mendoza (64. Pfeiffer), Führich (82. Bastiao Dias) - Guirassy

Schiedsrichter: Daniel Schlager (Rastatt)

Zuschauer: 15.000 (ausverkauft)

Gelbe Karte: Pieringer, Muslija / Perea Mendoza, Guirassy, Mavropanos, Karazor