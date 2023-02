Schallenberg: Was läuft da mit Stuttgart?

Der 24-Jährige soll dem Bericht zur Folge in der kommenden Saison die Lücke im defensiven Mittelfeld der Schwaben schließen, die Naouirou Ahamada hinterließ. Der Franzose wechselte Ende Januar für zwölf Millionen Euro zu Crystal Palace.

Schallenberg ist allerdings einer der Paderborner „Qualitätsspieler.“ Der Kapitän verpasste in dieser Saison erst sechs Minuten, traf zweimal und bereitete zwei weitere Tore vor. SCP-Manager Benjamin Weber äußerte sich gegenüber dem WESTFALEN-BLATT so: „Ich glaube schon, dass der Ron sehr gefragt ist. Aber so lange wir Nein sagen können, werden wir Nein sagen.“

Verbleib bei Bundesliga-Aufstieg?

Bereits in der Winterpause hatte der abstiegsbedrohte FC Augsburg beim SCP angefragt und soll sogar bereit gewesen sein, eine Ablösesumme in Höhe von vier Millionen Euro zu zahlen. Damals lehnte Weber ab und begründete seinen Entschluss so: „Wir haben große Ziele mit unserem Team. Ron ist dabei ein wichtiger Bestandteil.“ Nach vier Siegen in vier Ligaspielen fühlt sich der Sportchef bestätigt: „Wie wichtig und gut unsere Entscheidung im Winter war, haben die vergangenen Spiele gezeigt. Ron ist unser absoluter Schlüsselspieler.“

Sollte der SC Paderborn 07 im Sommer aufsteigen, würde Schallenberg sehr wahrscheinlich bleiben. Verpasst der Verein die dritte Überraschung in der Vereinsgeschichte, könnte es allerdings sehr schwierig werden, den SCP-Profi zu halten. Außerdem stand VfB-Manager Fabian Wohlgemuth bis Dezember noch in Paderborn unter Vertrag und kennt daher alle Verträge der Profis auswendig.