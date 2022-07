Vier Tore in zehn Minuten

Paderborn

Was für ein Auftakt. Zweitligist SC Paderborn 07 ist zum ersten Mal nach elf Jahren wieder mit einem Sieg in die neue Saison gestartet. Und der hatte es in sich. Der SCP besiegte am Sonntag den Karlsruher SC mit 5:0 (0:0), belohnte sich für eine deutliche Steiegrung im zweiten Durchgang und übernahm gleich die Tabellenspitze.

Von Peter Klute