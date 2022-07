SCP bestätigt Pieringer-Leihe

Wie erwartet, hat Fußball-Zweitligist SC Paderborn 07 am Donnerstagmorgen den Transfer von Marvin Pieringer bestätigt. Der SCP verständigte sich mit dem Bundesligisten FC Schalke 04 über eine Leihe des 22-jährigen Stürmers für die laufende Spielzeit. Der flexibel einsetzbare Angreifer bekommt im Kader die Rückennummer 9.

Hier noch Gegner, jetzt in einer Mannschaft: Marvin Pieringer (links) und Ron Schallenberg.

Vom SSV Reutlingen 05 wechselte der 1,91 Meter große Offensivspieler im Sommer 2018 zum Bundesligisten SC Freiburg, für dessen U23 er 21 Treffer in 60 Regionalliga-Spielen erzielte. Über die Würzburger Kickers kam Pieringer im Sommer 2021 zum FC Schalke 04, wo er mit 23 Einsätzen zur Rückkehr in die Bundesliga beitrug.

„Marvin ist ein großer und beweglicher Stürmer, der die 2. Bundesliga in der vergangenen Saison bereits erlebt hat. Mit seinen Fähigkeiten und seiner flexiblen Einsetzbarkeit auf verschiedenen Positionen wird er unsere Offensive bereichern“, wird Geschäftsführer Sport Fabian Wohlgemuth in einer Pressemitteilung des Vereins zitiert.

Am Samstag tritt Paderborn in der 1. Runde des DFB-Pokals beim Oberligisten FC Einheit Wernigerode an.